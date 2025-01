Maltempo, a Brignano un fulmine abbatte un albero. A Bergamo il Morla torna a far paura - Foto/Video

Verso le 5 della mattina di martedì 28 gennaio un forte temprale si è abbattuto sulla nostra provincia con fulmini, tuoni e uno scroscio di acqua molto forte che ha creato alcuni allagamenti.

Su Brignano Gera D’Adda, in particolare, verso le 6 un’abbondante grandinata ha ricoperto di bianco le strade. Il temporale è stato accompagnato da vento forte, tuoni potenti e fulmini.

Uno di questi ha colpito un albero in via Olimpia, una delle vie principali del paese, abbattendolo e bloccando la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e ripristinare la circolazione.

Brignano via Olimpia, l’intervento dei vigili del fuoco per spostare l’albero abbattutto da un fulmine nella mattinata di martedì 28 gennaio

(Foto di Luca Cesni) Non si registrano ulteriori danni a persone o cose. La pioggia è poi durata fino alle 8 per poi lentamente smettere.

Brignano dopo la grandinata di martedì 28 gennaio

(Foto di Cesni) Brignano dopo la grandinata di martedì 28 gennaio

(Foto di Cesni)

Il Morla torna a far paura

In città anche il torrente Morla torna a far paura, dopo l’esondazione dello scorso settembre, l’acqua è tornata a salire lambendo le paratie di sacchi messe a protezione dell’argine. Preoccupazione da parte dei residenti, in via Maironi da Ponte, via Vacha, via Baioni e via Sauro. Il Comune fa sapere che tutti i corsi d’acqua sono stati tenuti sotto controllo da polizia locale e protezione civile, restando al di sotto dei livelli di allarme.

Il torrente Morla in piena, torna a far paura. Video di Beppe Bedolis

Allagamenti nella Bassa

Oltre alle forti grandinate, visto il grande afflusso di pioggia che si è registrato in pochi minuti si sono allagati campi e si sono formate pericolose buche sull’asfalto in diversi punti della viabilità provinciale.

Allagamenti tra Levate e Dalmine Alcune buche si sono aperte in varie strade della provincia, qui tra Dalmine e Levate

Val di Scalve, strada chiusa per frana ad Azzone

Il temporale e le forti piogge si sono abbattute anche nella valli in particolare in Valle di Scalve dove una frana è caduta sulla Sp. 60 Dezzo-Azzone che è stata chiusa al traffico in località Culsinela, come ha postato su Facebook la sindaca di Azzone Mirella Cotti Cometti.

Val Seriana, forte grandinata e torrenti pieni

Grandinata «inedita» anche in Valle Seriana tra Parre, Ponte Nossa e Ardesio più tardi in mattinata verso le 10.

La grandinata a Parre La grandinata a Ponte Nossa

Fiume Serio ingrossato in Valle Seriana e a Gromo una spettacolare cascata di acqua.

Il fiume Serio ingrossato nella mattinata di martedì 28 gennaio all’altezza di Ardesio

(Foto di Pierino Bigoni) Una cascata di acqua dalle montagne sopra Gromo

(Foto di Pierino Bigoni)