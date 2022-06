Mancano medici, il sindaco di Treviglio distribuisce le ricette per i farmaci

Si è presentato ieri poco prima delle otto nell’edificio di Treviglio che ospita il servizio di Continuità assistenziale diurna (Cad) chiuso dal primo giugno per la mancanza di medici, aprendo l’ambulatorio al pianterreno per poi distribuire personalmente le ricette mediche ai pazienti giunti sul posto. Così per buona parte della mattinata di ieri il sindaco Juri Imeri si è calato nell’insolito ruolo, facendo compilare agli utenti l’apposito modulo di ritiro, dando poi l’agognata ricetta.