Martinengo, rintracciato all’alba: espulso cittadino romeno condannato per maltrattamenti

È stato rintracciato all’alba di venerdì 2 ottobre a Martinengo e, poche ore più tardi, accompagnato alla frontiera per l’espulsione dall’Italia. Protagonista dell’operazione un cittadino romeno destinatario di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale disposto come misura di sicurezza, a seguito di una condanna per maltrattamenti in famiglia. L’intervento è stato condotto dalla Polizia di Stato di Bergamo, attraverso la Sezione operativa dell’Ufficio Immigrazione, in collaborazione con i Carabinieri della Stazione di Martinengo.

Individuato alle 4.30 in un’abitazione

l’uomo è stato accompagnato alla frontiera e imbarcato su un volo internazionale

L’operazione è scattata nelle prime ore della mattinata di venerdì 2 ottobre, al termine di una mirata attività di osservazione e controllo. Intorno alle 4.30 gli agenti hanno individuato l’uomo all’interno di un’abitazione di Martinengo, procedendo al suo accompagnamento negli uffici della Questura di Bergamo.

Qui il cittadino romeno è stato sottoposto agli accertamenti previsti e sono state completate le procedure necessarie per dare esecuzione al provvedimento.