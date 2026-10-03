Martinengo, rintracciato all’alba: espulso cittadino romeno condannato per maltrattamenti
L’OPERAZIONE. L’uomo era destinatario di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale come misura di sicurezza. Individuato alle 4.30 di venerdì 2 ottobre in un’abitazione, è stato accompagnato in Questura e poi imbarcato su un volo diretto in Romania.Lettura meno di un minuto.
Martinengo
È stato rintracciato all’alba di venerdì 2 ottobre a Martinengo e, poche ore più tardi, accompagnato alla frontiera per l’espulsione dall’Italia. Protagonista dell’operazione un cittadino romeno destinatario di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale disposto come misura di sicurezza, a seguito di una condanna per maltrattamenti in famiglia. L’intervento è stato condotto dalla Polizia di Stato di Bergamo, attraverso la Sezione operativa dell’Ufficio Immigrazione, in collaborazione con i Carabinieri della Stazione di Martinengo.
Individuato alle 4.30 in un’abitazione
L’operazione è scattata nelle prime ore della mattinata di venerdì 2 ottobre, al termine di una mirata attività di osservazione e controllo. Intorno alle 4.30 gli agenti hanno individuato l’uomo all’interno di un’abitazione di Martinengo, procedendo al suo accompagnamento negli uffici della Questura di Bergamo.
Qui il cittadino romeno è stato sottoposto agli accertamenti previsti e sono state completate le procedure necessarie per dare esecuzione al provvedimento.
Accompagnato alla frontiera e rimpatriato
In serata l’uomo è stato quindi accompagnato alla frontiera e imbarcato sul volo internazionale delle 20.35 diretto nel Paese d’origine.
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