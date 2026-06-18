Maxi controlli dei carabinieri di Treviglio: due arresti e quattro denunce

Prevenzione, presenza sul territorio, monitoraggio: i carabinieri di Treviglio, tra il 1° e il 15 giugno, hanno controllato 1.487 giovani con l’obiettivo di arginare i reati predatori e altri fenomeni legati alle «bande giovanili».

L’attenzione si è concentrata su centri storici, stazioni ferroviarie e altri luoghi di aggregazione: tra Treviglio e Caravaggio sono stati identificati 168 ragazzi, di cui 148 nel corso di un unica operazione tra la serata di sabato 13 e le prime ore di domenica 14 giugno.

Due arresti

Due gli arresti in flagranza. Un 27enne rumeno residente nel Bresciano per resistenza a pubblico ufficiale e fuga con veicolo, per aver tentato di scappare a bordo di un’auto alla vista della gazzella dei carabinieri, terminando la corsa contro un marciapiede per poi opporre resistenza fisica nei confronti dei militari. E un 29enne marocchino per furto aggravato all’Iperal di Caravaggio, dove aveva occultato diverse confezioni di caffè del valore di un centinaio di euro.

Quattro denunce

Quattro i denunciati. Due ventenni italiani per lesioni personali in concorso, in quanto riconosciuti allo stato delle indagini quali autori dell’aggressione ai danni di un coetaneo a Treviglio, nella notte tra il 13 e il 14 marzo, in via 25 aprile a Treviglio. La vittima era stata costretta a recarsi in ospedale per le lesioni riportate. Un 19enne italiano per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, dopo esser stato trovato in possesso di circa 25 grammi di hashish, oltre a un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento, in un parco pubblico di Misaro Gera d’Adda.