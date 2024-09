Maxi incendio a Barbata, in fiamme officina e rivendita di auto - Foto

Un grosso rogo è scoppiato a Barbata nella serata di mercoledì 4 settembre: poco dopo le 22, nella zona artigianale di via Leonardo da Vinci, un incendio ha bruciato diverse auto e pneumatici nell’area di una rivendita gestita da due uomini di origine marocchina. Le fiamme sono scoppiate prima internamente all’officina: qui sono bruciate 4 vetture e diversi pneumatici. Poi si sono propagate all’esterno, distruggendo numerosi pneumatici e altre due auto. Non intaccata dalle fiamme la zona della concessionaria ed esposizione auto. Intaccata dalle fiamme la copertura dell’officina.

Danni ingenti

Si stima un danno per diverse migliaia di euro e i vigili del fuoco stanno verificando se possa essere un incendio di natura dolosa: ancora non sono chiare le cause che hanno innescato le fiamme. Secondo uno dei titolari, all’origine del rogo potrebbe essere stato un corto circuito, scaturito da una centralina delle vetture o dell’impianto elettrico della struttura.