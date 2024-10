Medico scomparso, in ansia i famigliari: una segnalazione anche a Treviglio

Nulla di anomalo nella sua vita negli ultimi giorni. Nulla fuori posto nell’appartamento in cui viveva. Da tre giorni non si presenta al lavoro, i familiari non lo sentono. Nessuno sa dove sia. Davide Piccinali, 39 anni, nato e cresciuto a Brescia dove ancora vivono i genitori e il fratello, è un medico specializzando in cardiochirurgia all’ospedale San Raffaele di Milano. Da tre anni - come riporta Il Giornale di Brescia - vive da solo in un appartamento di via Padova e frequenta principalmente i colleghi di lavoro. Giovedì sera (3 ottobre), attorno alle 19, ha finito il turno ed è uscito dall’ospedale. La mattina successiva non si è presentato e i colleghi, non riuscendo a mettersi in contatto con lui, hanno contattato i familiari.

La denuncia di scomparsa

Il fratello Dario è immediatamente partito per Milano dove ha denunciato la scomparsa di Davide e insieme agli agenti è entrato nell’appartamento: all’interno non hanno trovato nulla di strano. Il medico ha preso il telefono e anche il portafogli con denaro e documenti. Ma il cellulare risulta spento. Da quel momento i familiari hanno lanciato un appello sul web per chiedere a chiunque abbia notizie sul 39enne di contattare le forze di polizia.

Anche l’associazione Penelope, che si occupa di persone scomparse, ha diffuso la fotografia dell’uomo e i suoi dati. Davide Piccinali ha una corporatura esile e capelli scuri tendenti al rosso.«Non sappiamo cosa indossasse al momento della scomparsa e pensiamo che abbia documenti e telefono ma non lo sta usando» hanno detto i familiari che hanno aggiunto «potrebbe essere in difficoltà».

L’apprensione dei famigliari

I familiari hanno ripensato agli ultimi giorni di Davide e non hanno trovato nulla di insolito. Lo scorso fine settimana è andato ad Ancona per partecipare al matrimonio di un amico, poi è tornato a Brescia per restituire l’auto alla madre che gliela aveva prestata per raggiungere le Marche ed è tornato a Milano. Da lunedì a giovedì ha lavorato regolarmente in ospedale e per i colleghi non ci sono state situazioni insolite o episodi particolari che potrebbero averlo scosso.

Le segnalazioni: anche a Treviglio