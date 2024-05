Mercoledì l’ultimo saluto a Kevin Drago, morto dopo l’incidente a Miami

È rientrata domenica 19 maggio all’aeroporto di Milano Malpensa la salma di Kevin Drago, il trentunenne di Urgnano morto l’8 maggio al Jackson Memorial Hospital di Miami dove era ricoverato dal giorno di Pasqua. Insieme all’amico Giuseppe Ghidotti, 28 anni anche lui di Urgnano, era rimasto coinvolto in un incidente in moto i cui contorni sono ancora da chiarire. Ghidotti, dopo lo schianto contro una Jeep Renegade sulla strada che porta a Miami Beach, era morto sul colpo mentre Kevin era rimasto gravemente ferito. Trasportato in ospedale e sottoposto a otto interventi chirurgici, in questi mesi non ha mai ripreso conoscenza, tra coma farmacologico e coma naturale. La mamma Maristella è volata a Miami insieme al padre di Kevin, Giancarlo, alla figlia minore Syria e alla fidanzata del figlio.

I familiari hanno vissuto tra alti e bassi, con qualche miglioramento nelle condizioni del ragazzo che aveva fatto ben sperare, ma un’infezione ai polmoni nell’ultima settimana non gli ha dato scampo. Le procedure per il rimpatrio della salma sono state lunghe e solo domenica, nel primo pomeriggio, la salma è tornata in Italia. È rimasta all’aeroporto di Malpensa e lunedì pomeriggio, 20 maggio, se non ci saranno intoppi, sarà portata a casa in via Carducci. I funerali dovrebbero essere celebrati mercoledì pomeriggio, anche se manca l’ufficialità. Dopo l’addio a Beppe, il 16 aprile, un mese dopo Urgnano si appresta a dare l’ultimo saluto anche a Kevin.

Gara di solidarietà