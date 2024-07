Messaggio di emergenza e mezzi di soccorso in azione: esercitazione a Levate - Foto e video

L’incidente è stato simulato all’azienda chimica Rainoldi di cui è in corso l’aggiornamento del Pee (piano di emergenza esterna). Il sindaco Paola Agazzi, ricevuto per telefono l’allarme dall’azienda, ha attivato la Coc (Centro di coordinamento comunale) con tutte le sue componenti. Dal canto suo la Prefettura ha testato l’attivazione del Pca (Posto di Coordinamento Avanzato), con l’invio sul luogo dell’incidente dei mezzi di soccorso sanitario e tecnico urgente ossia vigili del fuoco, Arpa, Ats e 118 oltre che delle pattuglie delle forze dell’ordine per la costituzione dei posti di blocco sulla statale 42, la provinciale 120, la tangenziale est, via fratelli Kennedy, via Einaudi e la provinciale 525.