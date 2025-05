Miele a km zero per i dipendenti di Casirate: «Sostegno alle realtà locali»

Mezzo chilo di miele millefiori a testa . È il dono che il polo logistico Amazon di Casirate d’Adda ha deciso di riconoscere a suoi 700 dipendenti in occasione della Giornata mondiale della api . E si tratta di un miele a km zero : è stato prodotto dall’azienda Apicoltura Fortini di Arzago utilizzando gli alveari della zona, alcuni dei quali si trovano a circa 100 metri dal magazzino del colosso dell’e-commerce.

Prima arrivarono gli alveari, poi il polo logistico

L’Apicoltura Fortini ha più di mille alveari che, per seguire le varie fioriture, vengono spostati in

«I nostri vicini, dopo aver iniziato la loro attività, hanno iniziato ad apprezzarci»

tutta la Lombardia. Quelli vicini al centro di distribuzione di Casirate producono miele da circa 30 anni, quindi molto prima che Amazon arrivasse sul territorio: «I nostri vicini – sostiene il titolare, Irvano Fortini – dopo aver iniziato la loro attività hanno cominciato a conoscerci e apprezzarci. Così quest’anno hanno deciso di commissionarci questo dono per i dipendenti. In questo modo un’azienda può sostenere un’attività locale e dare anche un importante contributo per l’ambiente».