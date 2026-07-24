Milano, 22enne aggredita nell’androne di casa: fermato un 24enne
IL CASO. Una 22enne è stata aggredita nell’androne di casa a Milano. Fermato un 24enne, rintracciato in un cantiere a Fara Gera d’Adda.Lettura meno di un minuto.
Fara Gera d’Adda
Una ragazza di 22 anni è stata aggredita nell’androne del palazzo in cui vive, a Milano, mentre stava rientrando a casa. Per l’episodio la polizia locale ha sottoposto a fermo un 24enne di nazionalità egiziana, accusato di violenza sessuale.
L’aggressione è avvenuta intorno alle 23 di giovedì 23 luglio in zona Certosa. Secondo il racconto della giovane, l’uomo sarebbe entrato rapidamente nel portone subito dopo di lei e le avrebbe impedito di raggiungere l’ascensore, bloccandola contro un muro.
La ragazza è riuscita a divincolarsi
La 22enne è riuscita a divincolarsi e a urlare, richiamando l’attenzione dei condomini. A quel punto l’aggressore si è dato alla fuga.
Determinanti per le indagini sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza dello stabile, che avrebbero ripreso l’intera aggressione. Grazie ai filmati gli agenti sono riusciti a identificare il presunto responsabile, successivamente riconosciuto anche dalla vittima.
Rintracciato in un cantiere nella Bergamasca
Il 24enne, incensurato, lavora per una società edile impegnata in un cantiere a Fara Gera d’Adda, in provincia di Bergamo. È stato rintracciato proprio nella Bergamasca e sottoposto a fermo. L’uomo si trova ora nel carcere di Bergamo, in attesa dell’interrogatorio di garanzia.
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