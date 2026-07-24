Milano, 22enne aggredita nell’androne di casa: fermato un 24enne

Una ragazza di 22 anni è stata aggredita nell’androne del palazzo in cui vive, a Milano, mentre stava rientrando a casa. Per l’episodio la polizia locale ha sottoposto a fermo un 24enne di nazionalità egiziana, accusato di violenza sessuale.

L’aggressione è avvenuta intorno alle 23 di giovedì 23 luglio in zona Certosa. Secondo il racconto della giovane, l’uomo sarebbe entrato rapidamente nel portone subito dopo di lei e le avrebbe impedito di raggiungere l’ascensore, bloccandola contro un muro.

La ragazza è riuscita a divincolarsi

La 22enne è riuscita a divincolarsi e a urlare, richiamando l’attenzione dei condomini. A quel punto l’aggressore si è dato alla fuga.

Determinanti per le indagini sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza dello stabile, che avrebbero ripreso l’intera aggressione. Grazie ai filmati gli agenti sono riusciti a identificare il presunto responsabile, successivamente riconosciuto anche dalla vittima.

Rintracciato in un cantiere nella Bergamasca