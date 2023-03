Milano-Brescia, corridoio di merci: 80 treni al giorno

Sulla linea tradizionale, non quella ad alta velocità, tra Milano e Brescia che attraversa tutta la Bassa Bergamasca, transitano mediamente in un giorno feriale un’ottantina di treni merci nei due sensi di marcia. Una media di oltre tre treni all’ora che transitano privilegiando le fasce notturne per non interferire con i convogli dei viaggiatori . Treni soprattutto che portano container e semirimorchi del traffico combinato, appartenenti a diverse imprese di trasporto merci anche internazionali data l’avvenuta liberalizzazione del settore.