Minacce e insulti alla ex compagna, a Cologno uomo agli arresti domiciliari

L’uomo si era reso responsabile di ripetute e ravvicinate violazioni della misura cautelare tra i mesi di novembre e gennaio 2025: in un caso aveva anche avvicinato la donna in un centro commerciale, rivolgendole insulti e frasi intimidatorie

Atti persecutori dallo scorso agosto

La vicenda trae origine dalla denuncia del 27 agosto 2024 di una 23enne residente a Cologno al Serio, nei confronti dell’indagato, suo ex compagno. La donna aveva denunciato una serie di atti persecutori, tra cui inseguimenti e minacce, tali per cui in un’occasione la vittima, seguita in macchina dal suo ex compagno, aveva trovato rifugio presso una stazione dei carabinieri.