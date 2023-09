Minacce di morte e stalking verso la sua compagna, 55enne di Treviglio in carcere

A finire nella Casa circondariale di Bergamo è un trevigliese 55enne, pluripregiudicato per reati legati alla detenzione e spaccio di droga e contro il patrimonio. Vittima è una 45enne di Treviglio: la donna aveva troncato una decina di giorni fa la relazione burrascosa con l’uomo, che non aveva accettato la decisione. Proprio per questo motivo, nonostante fosse affidato ai Servizi sociali, l’uomo proseguiva nella sua opera di stalking, prendendo di mira l’ex compagna. Ed è stato l’ennesimo litigio tra i due, avvenuto in strada il 29 agosto e in prossimità delle loro abitazioni, a far scattare la richiesta d’intervento da parte di alcuni residenti, testimoni delle minacce di morte,