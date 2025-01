Minaccia con un fucile un gruppo di ragazzi: un denunciato a Romano

Tanta paura nella notte tra il 28 e il 29 dicembre per un gruppo di ragazzi di Romano di Lombardia. Un uomo, alla guida di un’auto di grossa cilindrata, ha prima cercato di investire dolosamente per due volte un gruppo di ragazzi che si trovavano all’esterno di un locale per poi fermarsi, estrarre un fucile e puntarlo nella loro direzione minacciandoli di ucciderli. I ragazzi hanno saggiamente deciso di non reagire e di avvisare prontamente le Forze dell’ordine.