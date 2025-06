Misano, nuovo colpo al cimitero. Rubata un’altra statua

Rieccoli, i ladri di statue. Nella notte fra giovedì 12 e venerdì 13 giugno sono tornati di nuovo in azione al cimitero di Misano, dal quale hanno portato via una statua in bronzo di una Madonna che ornava una delle tombe a terra a metà del camposanto, alla fine del viale principale e appena prima della cappella dei sacerdoti. Gli ancoraggi alla base della statua sono stati segati per riuscire a staccare la statua dal basamento.