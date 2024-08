Misano, violenta esplosione in un appartamento: illesi i tre inquilini

Una violenta esplosione si è verificata nella mattinata di giovedì 15 agosto a Misano di Gera d’Adda, in via Carducci 3, nell’appartamento al primo piano di una palazzina all’interno di una corte. Lo scoppio, dovuto probabilmente a una fuga di gas anche se le cause sono in fase d’accertamento, ha distrutto la cucina e alcune pareti interne, fino a sventrare il balcone facendo volare via la portafinestra e il parapetto.