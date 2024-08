Monopattino, due incidenti in 24 ore a Romano: «Rispettare le regole della strada»

Due incidenti in 24 ore a Romano di Lombardia hanno coinvolto due giovanissimi: una ragazza di 16 anni e un giovane di 20 anni. «Le cause principali degli incidenti sono dovute a un utilizzo improprio del monopattino – spiega la Polizia locale della Bassa bergamasca orientale intervenuta in entrambi i casi per i rilievi del caso –, del mancato rispetto delle regole stradali, da una mancanza di consapevolezza e educazione degli utenti».

Due incidenti

Una ragazza di 16 anni è rimasta ferita in modo non grave alle 18 di giovedì 8 agosto in via Cascina Bradella a Romano, una strada laterale della provinciale Soncinese. L’adolescente, su un monopattino elettrico, si è immessa su via Cascina Bradella da una proprietà privata mentre stava sopraggiungendo un’auto. La ragazza è stata urtata dalla vettura ed è finita a terra, riportando lesioni. È stato lanciato l’allarme. Sul posto è stata inviata un’ambulanza in codice rosso e un’auto medica. Fortunatamente, il personale sanitario ha preso atto che le lesioni riportate dalla sedicenne non erano così gravi. La ragazza è stata successivamente accompagnata in ospedale in codice giallo.

Il secondo incidente, a 24 ore dal primo, è avvenuto intorno alle 17.30 di venerdì 9 agosto in via Maggioni sempre a Romano. In questo caso un ventenne, sprovvisto di casco protettivo, si è scontrato con un’utilitaria in prossimità di un incrocio e ha riportato lesioni agli arti superiori e inferiori. «Gli incidenti in monopattino sono un trend in costante crescita - spiega il comandante della Polizia locale di Romano, Arcangelo Di Nardo –: secondo i dati Istat gli incidenti stradali con lesioni a persone che hanno coinvolto almeno un monopattino elettrico sono stati 3.365 nel 2023, erano 2.929 nel 2022, 2.101 nel 2021 e 564 nel 2020 (rilevati a partire da maggio dello stesso anno)».

Le regole da rispettare