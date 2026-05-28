Morto nello schianto in moto a Capriolo, la madre di Kevin: «Amava la vita e la libertà»

«È salito sulla sua prima moto a due anni; Kevin aveva le due ruote nel sangue». Così la mamma Moira ricorda il giovane vittima di un tragico incidente stradale a Capriolo (Brescia) nella giornata di martedì 26 maggio. Kevin Bonetti aveva 24 anni, viveva a Palosco e amava la velocità con la stessa intensità con cui amava la vita. Due le sue passioni più grandi: la moto, una Kawasaki Ninja 750 con la quale ha fatto l’incidente, e una Audi che aveva ridipinto di viola, un colore inconfondibile tra le vie del paese.

La passione per i motori e la velocità

«Impossibile non riconoscerlo, era sempre sorridente» «Lo vedevo passare per le vie del centro in sella alla sua moto o alla sua macchina, impossibile non riconoscerlo – racconta un conoscente di Palosco –, era sempre sorridente, mi salutava e si fermava a fare due parole, per poi riprendere la corsa andandosene coi il suo bolide». Kevin aveva vissuto per molti anni ad Antegnate, per poi trasferirsi a Cividate al Piano fino al 2024, prima di acquistare casa a Palosco, in via Marinai, a pochi metri dall’abitazione della fidanzata Lucrezia.

Kevin lavorava in Amazon

«Con noi del condominio era bravissimo, disponibile e molto cordiale» Un futuro che il giovane stava costruendo mattone dopo mattone: «Era un bravissimo ragazzo – ricorda una vicina di casa –, solo pochi giorni fa l’ho incrociato nei box mentre stava trafficando con la sua moto: aveva appena acquistato un nuovo treno di gomme e le stava montando: aveva una passione sfrenata per i motori. Con noi del condominio era bravissimo, disponibile e molto cordiale».

Sognava di aprire una sua impresa nel prossimo futuro Kevin lavorava al centro Amazon di Cividate al Piano, dove si occupava di automazione anche se il suo desiderio era di aprire una sua impresa nel prossimo futuro per aumentare le entrate: «Voleva vendere la moto e l’automobile per comprare un furgone e aprire una sua attività parallela per la pulizia e la sistemazione di auto e moto – racconta la mamma Moira con la voce spezzata –, voleva anche comprare un camper per poter viaggiare senza vincoli. Libero come piaceva a lui: era una forza della natura, amava la vita e la libertà senza vincoli».

Stava aspettando il gatto, non ha fatto in tempo a vederlo

Non solo la velocità ma anche gli animali tra le sue passioni: «Solo tre settimane fa è venuto a mancare il suo adorato gatto – rivela la madre –, aveva già deciso di prenderne un altro: un bellissimo Maine Coon che sarebbe dovuto arrivare da lui venerdì; non ha nemmeno fatto in tempo a vederlo».

Il tragico incidente in moto

La sera di martedì 26 maggio, Kevin era in sella alla sua Kawasaki Ninja 750 lungo la provinciale 469, a Capriolo, nel Bresciano. Stando alle prime ricostruzioni della polizia stradale, intervenuta per i rilievi, il giovane avrebbe affrontato una curva perdendo aderenza con l’asfalto, scivolando e finendo contro una Mercedes che sopraggiungeva nella corsia opposta. L’impatto è stato violentissimo: nonostante l’intervento dei soccorsi non c’è stato nulla da fare.

I funerali