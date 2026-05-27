Palosco piange Kevin Bonetti, morto a 24 anni nell’incidente in moto a Capriolo
Dolore per Kevin Bonetti, il 24enne morto martedì sera 26 maggio in un incidente in moto lungo la provinciale 469 a Capriolo, nel Bresciano. Il giovane, da poco trasferitosi in paese, lavorava allo stabilimento Amazon di Cividate.Lettura meno di un minuto.
Palosco
Dolore e commozione a Palosco per la morte di Kevin Bonetti, il 24enne che martedì sera ha perso la vita in un tragico incidente stradale lungo la provinciale 469, a Capriolo, nel Bresciano.
La notizia ha colpito profondamente la comunità del paese bergamasco, dove Kevin si era trasferito da poco e dove aveva scelto di costruire il proprio futuro. In molti lo ricordano in sella alla sua amata motocicletta, una passione forte, quella per le due ruote, che purtroppo gli è stata fatale.
Lavorava a Cividate
Kevin lavorava nello stabilimento Amazon di Cividate, dove si occupava di robotica e programmazione, settore nel quale si era formato dopo gli studi in informatica alla scuola professionale.
«Mi capitava di vederlo in paese con la sua motocicletta — racconta un residente — ne era letteralmente innamorato. Era un giovane molto sorridente, felice e innamorato della vita. Fa male sentire di giovani vite spezzate in questo modo».
Le forze dell’ordine stanno proseguendo gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Al momento non sono ancora state fissate le date dei funerali.
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