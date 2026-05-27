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Cronaca / Pianura Mercoledì 27 Maggio 2026

Palosco piange Kevin Bonetti, morto a 24 anni nell’incidente in moto a Capriolo

Dolore per Kevin Bonetti, il 24enne morto martedì sera 26 maggio in un incidente in moto lungo la provinciale 469 a Capriolo, nel Bresciano. Il giovane, da poco trasferitosi in paese, lavorava allo stabilimento Amazon di Cividate.

Lettura meno di un minuto.
Diego Defendini
Diego Defendini Collaboratore
Palosco piange Kevin Bonetti, morto a 24 anni nell’incidente in moto a Capriolo
Kevin Bonetti

Palosco

Dolore e commozione a Palosco per la morte di Kevin Bonetti, il 24enne che martedì sera ha perso la vita in un tragico incidente stradale lungo la provinciale 469, a Capriolo, nel Bresciano.

La notizia ha colpito profondamente la comunità del paese bergamasco, dove Kevin si era trasferito da poco e dove aveva scelto di costruire il proprio futuro. In molti lo ricordano in sella alla sua amata motocicletta, una passione forte, quella per le due ruote, che purtroppo gli è stata fatale.

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Lavorava a Cividate

Kevin lavorava nello stabilimento Amazon di Cividate, dove si occupava di robotica e programmazione, settore nel quale si era formato dopo gli studi in informatica alla scuola professionale.

Palosco piange Kevin Bonetti, morto a 24 anni nell’incidente in moto a Capriolo
La moto di Kevin Bonetti dopo lo schianto

«Mi capitava di vederlo in paese con la sua motocicletta — racconta un residente — ne era letteralmente innamorato. Era un giovane molto sorridente, felice e innamorato della vita. Fa male sentire di giovani vite spezzate in questo modo».

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Le forze dell’ordine stanno proseguendo gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Al momento non sono ancora state fissate le date dei funerali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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