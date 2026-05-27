Palosco piange Kevin Bonetti, morto a 24 anni nell’incidente in moto a Capriolo

Dolore e commozione a Palosco per la morte di Kevin Bonetti , il 24enne che martedì sera ha perso la vita in un tragico incidente stradale lungo la provinciale 469, a Capriolo, nel Bresciano.

La notizia ha colpito profondamente la comunità del paese bergamasco, dove Kevin si era trasferito da poco e dove aveva scelto di costruire il proprio futuro. In molti lo ricordano in sella alla sua amata motocicletta, una passione forte, quella per le due ruote, che purtroppo gli è stata fatale.