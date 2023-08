Moto tampona auto ferma al semaforo: ferito un 61enne

Entrambi i veicoli viaggiavano su via Bergamo in direzione Arcene . Lo scontro è stato piuttosto violento tanto che il 61enne, una volta a terra, ha perso i sensi .

Sono stati così allertati i soccorsi in codice rosso. Sul posto è arrivata un’ambulanza che ha preso in carico il ferito che a quel punto aveva già ripreso i sensi. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Treviglio per valutare le sue condizioni e verificare che non avesse subito un trauma cranico. Tuttavia le sue ferite non destano preoccupazione.