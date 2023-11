Mulini, ponti, fossati e centrali: si mappano le strutture dei «paesaggi d’acqua»

Studiare le strutture create dall’uomo in relazione all’acqua presenti sul territorio orobico, ma non solo. È questo l’obiettivo del progetto di ricerca «Paesaggi d’acqua nel territorio bergamasco» presentato sabato 25 novembre durante una giornata di studi promossa da Fondazione Lemine e Comune di Pagazzano, svoltasi nel castello visconteo di Pagazzano. Un progetto ideato da Marco Sannazaro (Università Cattolica di Milano-dipartimento di Storia, archeologia e storia dell’arte) e Piergiorgio Tosetti (Istituto nazionale di urbanistica-sezione Lombardia) e realizzato da Fondazione Lemine con la partecipazione attiva dell’Università Cattolica, dell’Università di Bergamo e dell’Università di Salerno e il patrocinio del Bim del Lago di Como e dei fiumi Brembo e Serio, di UniAcque e della sezione lombarda della Frach-Fellowship of rotarians who appreciate cultural heritage – e dell’Associazione lombarda Piccole comunità con grandi patrimoni culturali.