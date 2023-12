Muore a 32 anni Stefano Malchiodi, nel 2021 portò il premio David a Martinengo

Da qui la decisione di iscriversi alla Civica di Cinema a Milano, dove si diploma in Produzione cinematografica e televisiva nel 2014. In questi anni, sviluppa la passione per il montaggio e tenta, quindi, di entrare al Centro sperimentale di Roma, dove si forma dal 2015 al 2017. Da questa esperienza nasce il progetto che lo porterà a vincere, nel 2021, il prestigioso premio, con il cortometraggio Anne, realizzato in co-regia con Domenico Croce nel 2018.