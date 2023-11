Nel Bauletto Pagliarini i ricordi dolci di Romano, città delle caramelle

Un tempo Romano era conosciuta come la «città delle caramelle» grazie all’attività delle industrie dolciarie dei fratelli Giulio ed Enrico Pagliarini. E dall’azienda «Giulio Pagliarini» venivano lanciati prodotti, specie negli anni ’60, che hanno fatto la storia dei dolciumi non solo in Italia, ma anche all’estero. Come la caramella «Bauletto», ripiena di una morbida crema, oppure «Aida», la pasticca di liquirizia o alcuni tipi di chewingum. Prodotto questo che il signor Perfetti, il fondatore della «Gomma del ponte» venne a visionare a Romano per imparare. Per contribuire a ricordare questo periodo d’oro dell’industria dolciaria a Romano, l’amministrazione comunale ha promosso una mostra intitolata «La caramella Pagliarini tra creatività e marketing» che sarà visitabile fino a domenica 26 novembre nel palazzo del Consiglio comunale in piazza Roma.