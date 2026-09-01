Non ce l’ha fatta il ciclista 69enne di Treviglio investito da un bus a Caravaggio

La ricostruzione della dinamica

Stando alle prime ricostruzioni, il ciclista, che si era concesso una scampagnata pomeridiana nelle zone di Caravaggio, avrebbe attraversato improvvisamente la carreggiata, probabilmente nel tentativo di raggiungere la pista ciclabile posta sul lato opposto della strada. L’autista dell’autobus, pur avendo tentato una manovra di emergenza, non è riuscito a evitare l’impatto: il manubrio della bicicletta ha urtato la fiancata destra dell’autobus, facendo perdere l’equilibrio all’uomo, che è caduto a terra riportando un violento trauma cranico.