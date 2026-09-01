Non ce l’ha fatta il ciclista 69enne di Treviglio investito da un bus a Caravaggio
IL LUTTO. L’uomo è morto all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo essere stato ricoverato in terapia intensiva da mercoledì 26 agosto.Lettura 1 min.
Caravaggio
Non ce l’ha fatta il ciclista 69enne rimasto coinvolto nell’incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 26 agosto a Vidalengo, frazione di Caravaggio . L’uomo, residente nel centro storico Treviglio, si trovava ricoverato in prognosi riservata al «Papa Giovanni», lottando tra la vita e la morte per 6 giorni.
La ricostruzione della dinamica
Il pensionato era in sella a una bicicletta elettrica lungo la Sp131, in direzione Brignano Gera d’Adda, quando è stato investito da un autobus di linea che percorreva la stessa strada per raggiungere la fermata di Vidalengo, situata a poche centinaia di metri di distanza.
Stando alle prime ricostruzioni, il ciclista, che si era concesso una scampagnata pomeridiana nelle zone di Caravaggio, avrebbe attraversato improvvisamente la carreggiata, probabilmente nel tentativo di raggiungere la pista ciclabile posta sul lato opposto della strada. L’autista dell’autobus, pur avendo tentato una manovra di emergenza, non è riuscito a evitare l’impatto: il manubrio della bicicletta ha urtato la fiancata destra dell’autobus, facendo perdere l’equilibrio all’uomo, che è caduto a terra riportando un violento trauma cranico.
L’elisoccorso e il ricovero in prognosi riservata
Resosi conto dell’accaduto, il conducente ha immediatamente arrestato la corsa del mezzo e allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti in tempi rapidi un’automedica, un’ambulanza e un elisoccorso decollato da Bergamo, oltre agli agenti della polizia locale del distretto Bassa Bergamasca Occidentale, incaricati di gestire la viabilità e di ricostruire con precisione la dinamica dello scontro.
Il ciclista era stato stabilizzato sul posto, trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, e ricoverato in terapia intensiva: le sue condizioni erano parse da subito disperate.
© RIPRODUZIONE RISERVATA