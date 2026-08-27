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Cronaca / Pianura Giovedì 27 Agosto 2026

Resta gravissimo il ciclista 69enne investito a Caravaggio

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LO SCHIANTO. L’uomo è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Lettura 1 min.
Diego Defendini
Diego Defendini Collaboratore

Caravaggio

Sono critiche le condizioni del ciclista 69enne rimasto coinvolto nell’incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 26 agosto a Vidalengo, frazione di Caravaggio . L’uomo, residente nel centro storico Treviglio, si trova in prognosi riservata e in queste ore sta lottando tra la vita e la morte.

Il pensionato era in sella a una bicicletta elettrica lungo la Sp131, in direzione Brignano Gera d’Adda, quando è stato investito da un autobus di linea che percorreva la stessa strada per raggiungere la fermata di Vidalengo, situata a poche centinaia di metri di distanza.

La ricostruzione della dinamica

Stando alle prime ricostruzioni, il ciclista, che si era concesso una scampagnata pomeridiana nelle zone di Caravaggio, avrebbe attraversato improvvisamente la carreggiata, probabilmente nel tentativo di raggiungere la pista ciclabile posta sul lato opposto della strada. L’autista dell’autobus, pur avendo tentato una manovra di emergenza, non è riuscito a evitare l’impatto: il manubrio della bicicletta ha urtato la fiancata destra dell’autobus, facendo perdere l’equilibrio all’uomo, che è caduto a terra riportando un violento trauma cranico.

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L’elisoccorso e il ricovero in prognosi riservata

Resosi conto dell’accaduto, il conducente ha immediatamente arrestato la corsa del mezzo e allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti in tempi rapidi un’automedica, un’ambulanza e un elisoccorso decollato da Bergamo, oltre agli agenti della polizia locale del distretto Bassa Bergamasca Occidentale, incaricati di gestire la viabilità e di ricostruire con precisione la dinamica dello scontro.

Il ciclista è stato stabilizzato sul posto e trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, e ricoverato in terapia intensiva: le sue condizioni, come detto, sono critiche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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