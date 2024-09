Nuovo ponte e asfaltature, sull’A4 disagi per i lavori

Continuano i lavori sull’autostrada A4, nel tratto fra Agrate e Cavenago, all’altezza del collegamento con la A58 Teem. L’intervento, consistente nell’ammodernamento del ponte sul torrente Molgora, era iniziato a fine luglio e si sarebbe dovuto concludere per la fine dell’estate. A causa però di alcuni giorni di pioggia che hanno impedito il continuo dell’attività, il cantiere è ancora in corso. La presenza dei lavori, che coinvolgono 30 tra tecnici e maestranze, oltre a 15 mezzi, sta comportando inevitabilmente delle limitazione sulla carreggiata autostradale. Fortunatamente, però, non si stanno registrando particolari disagi alla circolazione. Il motivo è che durante tutto l’intervento è stato garantito che verranno assicurate 4 corsie ridotte in entrambe le direzioni del tratto autostradale. Per tutto il periodo di attività, la Direzione di Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia ha inoltre previsto un potenziamento del servizio di assistenza, dei presidi alla segnaletica di cantiere e delle squadre di intervento per il soccorso meccanico che saranno presenti stabilmente nei pressi del cantiere.