Oasi di biodiversità: il «Bosco Tondo» di Casirate diventa del Comune

Stiamo parlando di un’area di 38.700 metri quadri ricca di sorgive e di biodiversità , habitat naturale per la crescita e riproduzione di diverse specie di animali. Il progetto interesserà anche l’adiacente foresta di pianura, che è già di proprietà comunale, da riscoprire e da rendere quanto più possibile fruibile da parte della cittadinanza. Unanime, lunedì sera, il voto del consiglio comunale all’atto di indirizzo per l’acquisizione del «Bosco Tondo» da parte dell’ente.

«Da qualche anno - ha spiegato Manuel Calvi - stavo lavorando con la proprietà del Bosco Tondo (una società privata) per poterlo acquisire al patrimonio comunale. Si tratta di un’area ricca di sorgive e di zone umide adatte alla riproduzione di un certo tipo di fauna ma anche di diverse specie di insetti. Parlando con la proprietà ho cercato di convincerla della bontà di una cessione gratuita alla comunità casiratese e finalmente siamo arrivati a concordare il passaggio di proprietà per un somma di 90 euro a titolo simbolico».

Il progetto del Wwf Bergamo- Brescia

Dopo la firma dell’atto la palla passerà al Wwf di Bergamo-Brescia. «Con il Wwf - prosegue il sindaco - abbiamo fatto un ragionamento complessivo, riguardante sia il “Bosco Tondo” sia la foresta di pianura che assieme arrivano a misurare 340mila metri quadri. Una volta acquisito il bosco, l’associazione ambientalista partirà con l’elaborazione del progetto riguardante entrambe le aree. Conto di poterlo approvare prima della fine del mio mandato, che scade nel giugno prossimo. Nel frattempo, organizzeremo anche delle serate per presentare l’intervento alla cittadinanza per arrivare ad avere un progetto che sia il più coinvolgente possibile». Per Calvi il fatto che sia il Wwf a mettere nero su bianco quante e quali cose si dovranno e si potranno fare al «Bosco Tondo» e alla foresta di pianura è una garanzia. Fra qualche mese se ne saprà di più ma nella visione futura al «Bosco Tondo» e alla foresta di pianura si potrebbe ricalcare l’esperienza del Renova Park di Pontirolo Nuovo. Poi si dovrà pensare alle manutenzione delle aree e allora dovranno entrare in gioco degli sponsor altrimenti il Comune da solo non potrà fare più di tanto. Soddisfatto il gruppo di minoranza «Un’idea in Comune».