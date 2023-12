Omicidio a Covo: 30enne accoltellato in un appartamento, assassino in fuga

Omicidio a Covo nel pomeriggio di domenica 17 dicembre: un uomo di 30 anni, di nazionalità pachistana, è stato ucciso con due coltellate in un appartamento in via Pradone nel paese della Bassa bergamasca. L’assassino avrebbe colpito la vittima con diverse coltellate al culmine di un litigio e poi avrebbe fatto perdere le proprie tracce.

La vittima viveva nell’appartamento al civico 2 di via Pradone con altri cittadini stranieri tutti impiegati in zona. Il responsabile dell’omicidio, un connazionale, sarebbe in fuga. L’allarme è scattato nel pomeriggio, intorno alle 16.30, sul posto per i rilievi sono presenti i carabinieri di Treviglio.