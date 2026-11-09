Omicidio di Palosco: la donna uccisa ripresa l’ultima volta dalle telecamere venerdì in paese

L’ultima volta che Emilia Bianchi, la 70enne di Palosco uccisa in casa con 30 coltellate, è stata ripresa dalle telecamere è stato venerdì pomeriggio in paese, per questo motivo gli inquirenti ipotizzano che la morte violenta possa essere avvenuta nella notte tra venerdì e sabato.

Per l’omicidio è stato portato in carcere il figlio 47enne, Mattia Bonassi, che viveva con la madre, in un contesto familiare difficile, nel quale si inserirebbero anche problemi di dipendenza dell’uomo.

Il cancello della villa di Palosco dove, domenica, è stata uccisa Emilia Bianchi.

(Foto di Cesni) Il cancello della villa di Palosco dove, domenica, è stata uccisa Emilia Bianchi.

(Foto di Cesni)

L’interrogatorio del presunto omicida si svolgerà martedì o mercoledì, così come l’autopsia (affidata al medico legale Cinzia Bisonà di Pavia), le cui date non sono ancora state comunicate ufficialmente.

Ancora non si sa se il coltello, ritrovato in strada a pochi passi dalla villa da un passante e poi consegnato alla polizia locale, sia l’arma del delitto, perché sulla lama non sono state trovate tracce di sangue evidenti.

La ricostruzione di quanto accaduto domenica

Emilia Bianchi, 70 anni, è stata trovata senza vita nella tarda mattinata di domenica 8 novembre nella camera da letto della sua villetta, all’incrocio tra via Gramsci e via Paolo VI a Palosco. La donna è stata uccisa con numerose coltellate, probabilmente tra venerdì e sabato.

Sospettato dell’omicidio è il figlio 47enne, Mattia Bonassi, che viveva con lei ed è stato fermato dai carabinieri. A far scattare l’allarme è stata una conoscente, preoccupata perché la donna non si era presentata alla cena dei coscritti e non rispondeva alle chiamate.