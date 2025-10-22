Operaio finito sotto il treno, piede amputato. Le difese: «Fu il Covid a ucciderlo»

È morto per il Covid, non per le conseguenze dell’amputazione di un piede dopo che era stato travolto da un locomotore. È la conclusione a cui sono arrivati gli esperti della difesa di due dei 4 imputati di omicidio colposo per il decesso di Raffaele Iannotta , 64 anni, operaio che stava lavorando sui binari a un chilometro dalla stazione di Treviglio la notte del 23 novembre 2020, anno della pandemia. Il 21 ottobre i risultati della relazione sono stati illustrati a processo dal medico legale Andrea Verzelletti e dall’infettivologo Damiano Rizzoni, entrambi professori ordinari all’Università di Brescia, consulenti tecnici di un uomo, 62 anni, di Roma, all’epoca amministratore unico della GCF, la ditta di cui era dipendente la vittima, e della figlia, 33 anni, all’epoca amministratrice unica della Gefer spa, altra azienda che aveva in appalto i lavori da Rfi.

Travolto dal locomotore a Treviglio

Dopo essere stato travolto dal locomotore, Iannotta fu portato all’ospedale di Treviglio: qui era risultato positivo asintomatico al tampone Covid. Era stato trasferito all’ospedale Macchi di Varese, dove era stato sottoposto ad amputazione di un piede e trasferito nell’hub riservato ai malati Covid. Le sue condizioni si erano aggravate fino al decesso del 17 dicembre 2020. L’autopsia non fu eseguita, perché in quel periodo mancava personale, quasi tutto impegnato a combattere il virus, e perché era pratica altamente rischiosa. La causa della morte di Iannotta, in assenza di un esame specifico, è diventata così il fulcro di questo processo. Il consulente del pm Letizia Ruggeri durante l’udienza preliminare aveva depositato un elaborato in cui si sosteneva la relazione tra conseguenze post traumatiche e decesso.

Il parere dei due consulenti