Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO L'ECOCAFÈ IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura Lunedì 19 Ottobre 2026

Osio Sotto, allagamento alla scuola Aldo Moro, lezioni sospese per 600 alunni

LA PERDITA. Una perdita alle tubazioni dell’impianto di riscaldamento ha causato danni a cinque aule della scuola primaria di Osio Sotto. Un centinaio di bambini sarà temporaneamente trasferito in altri spazi.

Lettura meno di un minuto.
Redazione Web
Redazione Web
Patrik Pozzi
Patrik Pozzi Corrispondente
Osio Sotto, allagamento alla scuola Aldo Moro, lezioni sospese per 600 alunni
La scuola primaria di Osio Sotto

Osio Sotto

Mattinata di disagi per circa 600 alunni della scuola primaria Aldo Moro e della vicina scuola dell’infanzia a Osio Sotto. Lunedì 19 ottobre i bambini hanno raggiunto regolarmente i rispettivi plessi, ma sono stati riaffidati ai genitori a causa di un allagamento che ha interessato la primaria.

A provocarlo è stata una perdita alle tubazioni dell’impianto di riscaldamento al primo piano, con l’acqua che si è infiltrata anche nei locali al piano terra. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine. Per consentire le verifiche e operare in sicurezza è stato necessario interrompere l’alimentazione elettrica dell’edificio e della vicina scuola dell’infanzia, collegata allo stesso impianto. Di conseguenza, le lezioni sono state sospese in entrambi i plessi, anche se l’asilo non ha riportato danni.

Le attività scolastiche riprenderanno regolarmente martedì 20 ottobre, ma cinque aule al piano terra della primaria resteranno temporaneamente inagibili. L’acqua ha infatti impregnato i controsoffitti, che dovranno essere rifatti. Per questo motivo, circa 100 alunni saranno trasferiti in altri ambienti fino al completamento degli interventi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Osio Sotto
Dalmine
Macroeconomia
Economia, affari e finanza
Disastri, Incidenti
Scuola
Istruzione
Aldo Moro