Osio Sotto, allagamento alla scuola Aldo Moro, lezioni sospese per 600 alunni
LA PERDITA. Una perdita alle tubazioni dell’impianto di riscaldamento ha causato danni a cinque aule della scuola primaria di Osio Sotto. Un centinaio di bambini sarà temporaneamente trasferito in altri spazi.Lettura meno di un minuto.
Osio Sotto
Mattinata di disagi per circa 600 alunni della scuola primaria Aldo Moro e della vicina scuola dell’infanzia a Osio Sotto. Lunedì 19 ottobre i bambini hanno raggiunto regolarmente i rispettivi plessi, ma sono stati riaffidati ai genitori a causa di un allagamento che ha interessato la primaria.
A provocarlo è stata una perdita alle tubazioni dell’impianto di riscaldamento al primo piano, con l’acqua che si è infiltrata anche nei locali al piano terra. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine. Per consentire le verifiche e operare in sicurezza è stato necessario interrompere l’alimentazione elettrica dell’edificio e della vicina scuola dell’infanzia, collegata allo stesso impianto. Di conseguenza, le lezioni sono state sospese in entrambi i plessi, anche se l’asilo non ha riportato danni.
Le attività scolastiche riprenderanno regolarmente martedì 20 ottobre, ma cinque aule al piano terra della primaria resteranno temporaneamente inagibili. L’acqua ha infatti impregnato i controsoffitti, che dovranno essere rifatti. Per questo motivo, circa 100 alunni saranno trasferiti in altri ambienti fino al completamento degli interventi.
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