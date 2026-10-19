Osio Sotto, allagamento alla scuola Aldo Moro, lezioni sospese per 600 alunni

Mattinata di disagi per circa 600 alunni della scuola primaria Aldo Moro e della vicina scuola dell’infanzia a Osio Sotto. Lunedì 19 ottobre i bambini hanno raggiunto regolarmente i rispettivi plessi, ma sono stati riaffidati ai genitori a causa di un allagamento che ha interessato la primaria.

A provocarlo è stata una perdita alle tubazioni dell’impianto di riscaldamento al primo piano, con l’acqua che si è infiltrata anche nei locali al piano terra. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine. Per consentire le verifiche e operare in sicurezza è stato necessario interrompere l’alimentazione elettrica dell’edificio e della vicina scuola dell’infanzia, collegata allo stesso impianto. Di conseguenza, le lezioni sono state sospese in entrambi i plessi, anche se l’asilo non ha riportato danni.