Osio Sotto, investe 22enne sulle strisce pedonali e scappa: rintracciato 50enne

Un pedone, un 22enne di Osio Sotto, è stato investito in corrispondenza del passaggio pedonale regolato da semaforo tra via Monte Grappa e via Diaz: l’autista della berlina bianca non si è fermato a prestare soccorso al giovane e si è dato alla fuga, ma grazie alla visione dei filmati ed alle indagini degli agenti, il conducente della macchina - un cinquantenne residente a Levate - è stato rintracciato.