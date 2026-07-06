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Cronaca / Pianura Lunedì 06 Luglio 2026

Osio Sotto, sorpreso in strada con la droga. Hashish anche a casa

I CONTROLLI. Arrestato un 21enne del paese per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari hanno sequestrato complessivamente 46,25 grammi di hashish, un bilancino di precisione e 90 euro in contanti.

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Redazione Web
Redazione Web
Osio Sotto, sorpreso in strada con la droga. Hashish anche a casa
Un’auto dei carabinieri in una foto di repertorio

Osio Sotto

Proseguono le attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della stazione di Osio Sotto. Nella tarda serata del 3 luglio, durante un normale servizio di pattuglia in Corso Italia, i militari hanno notato un giovane a piedi, già noto alle forze dell’ordine. Alla vista della pattuglia, il ragazzo ha assunto un atteggiamento guardingo e i Carabinieri hanno quindi deciso di procedere al controllo e all’identificazione.

Il giovane era già noto per un precedente episodio

Il giovane è ha 21 anni ed è residente a Osio Sotto. Era già stato deferito in stato di libertà lo scorso 31 maggio per il reato di spaccio, con l’aggravante di aver commesso il fatto nei confronti di un minorenne. L’agitazione mostrata durante il controllo ha spinto i militari ad approfondire gli accertamenti con una perquisizione personale, che ha dato subito esito positivo. Poco dopo, l’attività è stata estesa d’urgenza anche all’abitazione del ragazzo.

Hashish, contanti e un bilancino

Nel borsello e nei vestiti del 21enne i Carabinieri hanno trovato due involucri di hashish già confezionati in dosi, per un peso complessivo di 3,65 grammi, uno spinello pronto all’uso e 90 euro in contanti di vario taglio, ritenuti provento dell’attività illecita.
Durante la perquisizione in casa, nella camera da letto del giovane, sono stati rinvenuti altri 42,60 grammi di hashish, nascosti in un cassetto, insieme a un bilancino elettronico di precisione utilizzato per il confezionamento delle dosi. In totale la sostanza stupefacente sequestrata ammonta a 46,25 grammi di hashish.

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L’arresto e la misura cautelare

Secondo quanto ricostruito dai militari, gli elementi raccolti — la suddivisione in dosi, il materiale per la pesatura e i precedenti specifici — indicherebbero che la droga non fosse destinata all’uso personale, ma allo spaccio.Alla luce delle prove raccolte e dello stato di flagranza, il 21enne è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.Il giovane è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Treviglio, in attesa del giudizio con rito direttissimo. Al termine dell’udienza, l’arresto è stato convalidato ed è stata disposta nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo giornaliero di presentazione presso i Carabinieri di Osio Sotto.

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