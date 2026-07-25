Osio Sotto, tentato furto alla Minetti1980. «Resta un senso di impotenza»

«Ero a casa a Bergamo quando all’una hanno cominciato a suonare gli allarmi – racconta Aurora Minetti, amministratore unico – ci siamo subito resi conto che non era un portellone lasciato aperto ma i ladri stavano forzando porta dopo porta per arrivare agli uffici. Subito si è attivata la vigilanza privata, i carabinieri e anche noi siamo partiti per andare in azienda. Devo sottolineare l’efficienza di carabinieri e vigilanza, che in un quarto d’ora erano già lì. Non appena i ladri hanno visto i lampeggianti - erano in tre ma avevano dei complici fuori che gli facevano segni con le torce – sono scappati senza riuscire a rubare nulla. Hanno messo tutto sottosopra, rotto le porte e tagliato pezzi di antifurto perimetrale, non abbiamo ancora quantificato i danni. Abbiamo presentato denuncia ai carabinieri di Osio Sotto».