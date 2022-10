Ottantenne mette in fuga un truffatore con un bastone

Ha fatto scappare il truffatore urlando «Vai via, chiamo i carabinieri», ma soprattutto mostrando un bastone . Non è andato a segno il raggiro giovedì mattina (27 ottobre) a Bolgare, in via Aldo Moro. Per fortuna l’anziano preso di mira, un uomo di 80 anni, ha capito con chi aveva a che fare: non un tecnico del servizio idrico ma un truffatore senza scrupoli . Il malvivente si è allontanato con gli altri due complici rimasti fuori. Si sono dileguati su un’Audi grigia la cui targa è risultata clonata dagli accertamenti svolti successivamente dagli inquirenti.