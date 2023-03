Pane e tulipani, al Susino progetti di lavoro senza barriere

Un campo di tulipani - di proprietà del Comune - nei pressi del Santuario Santa Maria del fonte di Caravaggio che non solo darà colore alla primavera. Il ricavato dalla vendita dei fiori sarà devoluto alla realizzazione di progetti a vocazione sociale portati avanti da «Il Susino», cooperativa sociale per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. E sarà ancora la cooperativa, storica realtà di Caravaggio attiva da 37 anni, a gestire la vendita (con un costo base di 2 euro per due tulipani, di più a offerta libera) dei tulipani al via il prossimo weekend . Questa è solo una delle nuove attività che «Il Susino» (prossima a diventare una cooperativa sociale mista) sta mettendo in campo nell’ambito di un processo di riorganizzazione. Questa realtà sta dando lavoro a 18 persone (di cui 13 disabili) grazie alle convenzioni stipulate con diverse aziende del territorio (in obbligo di assunzione di persone disabili) che le affidano determinate commesse.