Pedalare sicuri sull’ex statale 11, una pista ciclabile dopo troppi incidenti

Una pista ciclopedonale per rimettere in sicurezza un tratto dell’ex statale 11 (ora provinciale) a Fara d’Adda più volte segnato da diversi incidenti. L’ultimo, nel luglio 2022, è costato la vita a a Leonardo Caielli, un giovane di 16 anni del Milanese investito da un’auto mentre usciva da un locale vicino (ora chiuso). Sarà questa una delle contropartite più significative che il Comune di Fara d‘Adda otterrà dall’insediamento, nella zona produttiva che si affaccia sulla provinciale 11, di una logistica.

Variante e valutazione ambientale

Nel prossimo Consiglio comunale verrà adottata la variante al pgt (piano del governo del territorio) che darà la possibilità allo sviluppatore immobiliare (la società milanese Officine Mak che sta costruendo anche a Osio Sotto una piattaforma logistica) di realizzare un capannone alto fino a 15 metri (attualmente il limite a Fara d’Adda è di 10 metri). L’area interessata dall’intervento (che al momento si presenta come un campo verde) sarà invece di circa 55mila metri quadri per una superficie coperta di 27mila metri quadri. Una volta che la variante sarà approvata in via definitiva, il progetto passerà alla Provincia per la valutazione dell’esclusione della Via (Valutazione ambientale strategica): verrà valutato se il progetto dovrà essere sottoposto a questo ulteriore approfondimento sull’impatto ambientale, dopo quello della Vas (Valutazione ambientale strategica) che si è appena concluso.

Da Cassano a Treviglio

«L’intervento – spiega il sindaco Raffaele Assanelli – andrà a interessare un’area che già da anni ha una destinazione produttiva ed è inserita in una zona industriale già caratterizzata dalla presenza di logistiche. In cambio del via libera alla nuova piattaforma logistica, Fara otterrà opere importanti per la messa in sicurezza del suo territorio e dei pedoni e ciclisti che lo attraversano». La pista ciclopedonale lungo la provinciale 11 sarà lunga circa 1 chilometro e andrà praticamente dal confine di Cassano d’Adda (dove si collegherà ad un’altra pista realizzata anni fa nell’ambito del progetto dell’autostrada Brebemi) a quello di Treviglio. Sarà composta per circa 200 metri da un tratto di percorso che verrà realizzato ex novo; per 800, invece, verrà riqualificata la controstrada che corre parallela alla provinciale 11 in modo da adattarla, appunto, al passaggio di ciclisti e pedoni.

Il rondò per l’accesso in zona produttiva