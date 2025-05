Per fuggire ai carabinieri si getta dal ponte della Brebemi

Due carabinieri aggrediti, la fuga nonostante fosse ammanettato e dopo essere stato raggiunto dalle scariche del taser. E il salto dal ponte della Brebemi, dopo il quale i carabinieri del radiomobile di Treviglio (sei i militari intervenuti per contenerlo) sono riusciti ad arrestarlo per resistenza e lesioni.

È successo nella notte tra mercoledì e giovedì 15 maggio a Caravaggio. Fin da subito, un 20enne saldatore marocchino, in Italia da 6 mesi, è parso sconnesso dalla realtà e aggressivo. Per lui, è stata disposta una perizia .

Vive col fratello, che nella serata del fatto non gli ha concesso l’auto in prestito. Il 20enne è allora uscito di casa a piedi. I carabinieri lo hanno trovato mentre cercava di nascondere i vetri del finestrino di un’auto, appena rotto. Giovedì, durante la convalida dell’arresto, non è stato possibile trovare una struttura sanitaria che potesse accoglierlo. È stato così portato in carcere.