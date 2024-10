Perde olio per 2 km: pagherà la pulizia

Fortunatamente, però, non si è verificato alcun incidente. Protagonista un automobilista che lunedì sera, viaggiando dal viale in cubetti di porfido del santuario Santa Maria del fonte al manto in asfalto di via dei Cappuccini a nord della città, non si è accorto che la sua macchina stava perdendo gasolio e olio dal motore. In questo modo, su vari incroci e curve, ha lasciato una striscia oleosa lungo più di due chilometri di strade. Ad accorgersi di quanto accaduto è stato un cittadino che ha avvisato la polizia locale. Capita la pericolosità della situazione gli agenti hanno prima avvisato l’ufficio Tecnico comunale per fare intervenire il personale specializzato per la pulizia.