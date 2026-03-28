Perdita di gas da un serbatoio di un tir in sosta, vigili del fuoco in azione sulla Brebemi-Foto

Messa in sicurezza e monitoraggio continuo

Sul posto sono intervenute le squadre del comando provinciale di Bergamo insieme al nucleo specializzato Nbcr (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico), che hanno immediatamente messo in sicurezza l’area. Le operazioni sono proseguite con un costante monitoraggio strumentale per valutare l’evoluzione della situazione e prevenire rischi.