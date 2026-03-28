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Cronaca / Pianura Sabato 28 Marzo 2026

Perdita di gas da un serbatoio di un tir in sosta, vigili del fuoco in azione sulla Brebemi-Foto

L’INTERVENTO. Perdita di metano in A35 a Caravaggio, intervento dei vigili del fuoco all’area di servizio Adda Nord nella notte tra venerdì 27 e sabato 28 marzo.

Perdita di gas da un serbatoio di un tir in sosta, vigili del fuoco in azione sulla Brebemi-Foto
L’intervento dei vigili del fuoco sulla Brebemi nella stazione di servizio Adda Nord a Caravaggio per la perdita di gas da un serbatoio di un tir in sosta

Intervento nella tarda serata del 27 marzo lungo l’autostrada A35 Brebemi. I vigili del fuoco sono stati chiamati per una perdita di gas naturale liquefatto (GNL) da un mezzo in sosta nell’area di servizio Adda Nord in territorio di Caravaggio.

Messa in sicurezza e monitoraggio continuo

Sul posto sono intervenute le squadre del comando provinciale di Bergamo insieme al nucleo specializzato Nbcr (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico), che hanno immediatamente messo in sicurezza l’area. Le operazioni sono proseguite con un costante monitoraggio strumentale per valutare l’evoluzione della situazione e prevenire rischi.

Perdita di gas da un serbatoio di un tir in sosta, vigili del fuoco in azione sulla Brebemi-Foto
L’intervento dei vigili del fuoco sulla Brebemi nella stazione di servizio Adda Nord a Caravaggio per la perdita di gas da un serbatoio di un tir in sosta
Perdita di gas da un serbatoio di un tir in sosta, vigili del fuoco in azione sulla Brebemi-Foto
L’intervento dei vigili del fuoco sulla Brebemi nella stazione di servizio Adda Nord a Caravaggio per la perdita di gas da un serbatoio di un tir in sosta

La gestione della perdita

Per ridurre la pressione del serbatoio, i vigili del fuoco hanno bruciato in torcia il gas in fase gassosa, riuscendo così a individuare e risolvere la causa della fuoriuscita. L’intervento si è concluso intorno all’1.45 della notte di sabato 28 marzo, senza ulteriori criticità.

Presenti durante le operazioni anche una pattuglia della polizia stradale di Chiari e il personale della società A35 Brebemi, a supporto della gestione dell’area e della sicurezza della viabilità.

Perdita di gas da un serbatoio di un tir in sosta, vigili del fuoco in azione sulla Brebemi-Foto
L’intervento dei vigili del fuoco sulla Brebemi nella stazione di servizio Adda Nord a Caravaggio per la perdita di gas da un serbatoio di un tir in sosta
Perdita di gas da un serbatoio di un tir in sosta, vigili del fuoco in azione sulla Brebemi-Foto
L’intervento dei vigili del fuoco sulla Brebemi nella stazione di servizio Adda Nord a Caravaggio per la perdita di gas da un serbatoio di un tir in sosta

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