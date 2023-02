Picchia l’arbitro che ha espulso suo figlio: denunciato

Il fischio finale, gli animi che si scaldano, gli insulti e un’invasione di campo dalle conseguenze violente e inverosimili . Doveva essere una «normale» partita tra ragazzi, quella giocata domenica mattina a Palosco, ma sul finale – anzi, a risultato già dichiarato e calciatori pronti a tornare negli spogliatoi – si è trasformata in un far west che culminerà – anche – per vie legali.