Più sicura la provinciale 100: allargato il tratto critico

Più sicurezza in un tratto critico della viabilità in pianura. Sono stati inaugurati la mattina del 31 gennaio i lavori di allargamento e riqualificazione a Palosco sulla Sp 100 da Martinengo a Pontoglio: si tratta di circa 700 metri di strada da località Torre Passere in direzione Sud verso il confine bresciano. L a strada è stata allargata da 5 a 9,50 metri complessivi, i marciapiedi su entrambi i lati nel centro abitato e la ricostruzione del ponte sulla roggia Sale, che si trova nel perimetro del Parco regionale Oglio Nord. I lavori, finanziati attraverso il Piano Lombardia per un totale di 1,5 milioni di euro, erano iniziati lo scorso settembre . Manca ancora uno step, cioè la posa dell’ultimo strato di pavimentazione che verrà effettuata in primavera perché tale lavorazione richiede temperature più miti.