Pizza e «schiscetta» green? Si può: parte da Osio Sopra il progetto-pilota

Stop ai cartoni per l’asporto della pizza. L’Associazione Agenda 21 Isola bergamasca Dalmine Zingonia, nell’ambito del progetto «Pota: less plastic is more environment» finalizzato alla riduzione dell’utilizzo della plastica usa e getta e, più in generale, dei contenitori monouso nelle nostre abitudine quotidiane, lancia una prima sperimentazione a livello nazionale che sarà presentata domani a Osio Sopra .