Ponte di Canonica a senso unico alternato per lavori: lunedì di disagi e code
IL CANTIERE. La restrizione che durerà fino al 31 ottobre, ha avuto ripercussione su tutto l’asse viabilistico dell’Adda.Lettura meno di un minuto.
Canonica
Disagi e code per gli automobilisti che lunedì 5 ottobre hanno dovuto attraversare il fiume Adda nei pressi di Canonica. Sul ponte della cittadina dell’Isola, infatti, sono cominciati lavori, commissionati dalla Città Metropolitana di Milano, che continueranno fino al 31 ottobre e che prevedono l’istituzione di un senso unico alternato.
Code più lunghe del solito anche sul poste più a sud quello tra Capriate e Trezzo, perché in molti, saputo del cantiere di Canonica, hanno optato per il percorso alternativo suggerito: la provinciale 184 bis che porta alla tangenziale di Cassano.
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Code più lunghe anche a Calusco
Mattinata difficile anche più a nord, sul ponte San Michele a Calusco, che sconta, ormai da mesi, la chiusura del ponte di Brivio. Qui gli automobilisti, sempre più esasperati, chiedono ad alta voce sui social la realizzazione di un nuovo ponte.
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