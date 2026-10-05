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Cronaca / Pianura Lunedì 05 Ottobre 2026

Ponte di Canonica a senso unico alternato per lavori: lunedì di disagi e code

IL CANTIERE. La restrizione che durerà fino al 31 ottobre, ha avuto ripercussione su tutto l’asse viabilistico dell’Adda.

Lettura meno di un minuto.
Redazione Web
Redazione Web
Patrik Pozzi
Patrik Pozzi Corrispondente
Ponte di Canonica a senso unico alternato per lavori: lunedì di disagi e code
Lunedì 5 ottobre le code sul ponte di Canonica d’Adda a causa di un cantiere che prevede il senso unico alternato.
(Foto di Patrik Pozzi)

Canonica

Disagi e code per gli automobilisti che lunedì 5 ottobre hanno dovuto attraversare il fiume Adda nei pressi di Canonica. Sul ponte della cittadina dell’Isola, infatti, sono cominciati lavori, commissionati dalla Città Metropolitana di Milano, che continueranno fino al 31 ottobre e che prevedono l’istituzione di un senso unico alternato.

Code più lunghe del solito anche sul poste più a sud quello tra Capriate e Trezzo, perché in molti, saputo del cantiere di Canonica, hanno optato per il percorso alternativo suggerito: la provinciale 184 bis che porta alla tangenziale di Cassano.

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Code più lunghe anche a Calusco

Mattinata difficile anche più a nord, sul ponte San Michele a Calusco, che sconta, ormai da mesi, la chiusura del ponte di Brivio. Qui gli automobilisti, sempre più esasperati, chiedono ad alta voce sui social la realizzazione di un nuovo ponte.

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Ponte di Canonica a senso unico alternato per lavori: lunedì di disagi e code
Lunedì 5 ottobre le code sul ponte di Canonica d’Adda a causa di un cantiere che prevede il senso unico alternato.
(Foto di Patrik Pozzi)

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