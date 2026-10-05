Ponte di Canonica a senso unico alternato per lavori: lunedì di disagi e code

Disagi e code per gli automobilisti che lunedì 5 ottobre hanno dovuto attraversare il fiume Adda nei pressi di Canonica. Sul ponte della cittadina dell’Isola, infatti, sono cominciati lavori, commissionati dalla Città Metropolitana di Milano, che continueranno fino al 31 ottobre e che prevedono l’istituzione di un senso unico alternato.