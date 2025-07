Pontirolo, auto in fiamme nella notte: è il decimo caso in un anno - Foto e video

Un’altra auto distrutta da un incendio nella notte tra domenica 20 e lunedì 21 luglio a Pontirolo Nuovo . Il rogo ha coinvolto una Fiat 16 parcheggiata tra via Silvio Pellico e via Piemonte, nella zona residenziale a sud del paese.

Il decimo caso in un anno

Si tratta del decimo episodio simile avvenuto negli ultimi dodici mesi a Pontirolo e nei dintorni. Non si esclude la presenza di un piromane: alcuni testimoni riferiscono di aver notato, intorno alle 4.50, un uomo in bicicletta con il volto coperto da un passamontagna aggirarsi nella zona del cimitero, a circa 700 metri dal luogo dell’incendio.I Carabinieri hanno avviato le indagini e non escludono alcuna pista.