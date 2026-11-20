Nuovi arresti da parte dei carabinieri di Monza, in collaborazione con i loro colleghi di Bergamo e di Barletta-Andria-Trani, nei confronti dei presunti componenti della banda che il 21 dicembre dello scorso anno fece saltare il aria lo sportello postamat delle Poste di via Della Vittoria a Brugherio, nel Milanese. I carabinieri hanno infatti dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali emessa dal gip di Monza, su richiesta della locale Procura, nei confronti di tre uomini di età compresa tra i 23 e i 32 anni e di una donna di 33 anni, quest’ultima abitante a Treviglio, ritenuti gravemente indiziati dei reati di furto pluriaggravato, detenzione e porto in luogo pubblico di materiale esplodente.

Il colpo

L’operazione, ribattezzata «Tnt», è l’esito dell’attività investigativa condotta dai carabinieri tra dicembre e aprile, dopo il colpo a Brugherio. Dalle indagini emerse che il gruppo di ladri fece saltare in aria la cassa facendo scoppiare un ordigno esplosivo artigianale noto in gergo come «marmotta». L’esplosione aveva fruttato 4.340 euro, mentre altri 22.600 euro andarono bruciati nello scoppio.