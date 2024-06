Pregiudicato 41enne arrestato a Urgnano, condannato per minacce e truffa

Truffa online da 1.700 euro

I carabinieri della di Jesi, invece, lo avevano deferito per una truffa online messa in atto nel 2019. Il 41enne aveva contattato telefonicamente il venditore di una tuta per moto che costava 200 euro. per effettuare il pagamento tramite un trasferimento di denaro da eseguire in uno sportello atm di una banca. La vittima, fidatasi, si era recata allo sportello indicatogli e, dopo aver inserito la sua tessera bancomat, aveva seguito le istruzioni impartite telefonicamente e sotto dettatura dall’uomo. In particolare il truffatore lo aveva indotto a porre in essere alcune operazioni fino alla digitazione delle credenziali della vittima che, immediatamente dopo, si era insospettita, constatando che gli erano stati sottratti dal conto 1.700 euro. Aveva quindi contattato l’acquirente che gli aveva detto di stare tranquillo, trattandosi solo di un errore di sistema e che comunque quella somma gli sarebbe stata riaccreditata tramite bonifico. Poi, chiaramente, il truffatore non aveva più risposto al telefono.