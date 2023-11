Raid vandalici in due parchi: «Fatevi avanti, c’è il video»

Hanno divelto alcuni paletti sradicandoli dalla propria sede mentre qualcuno, nel frattempo, ha dato fuoco a delle cartacce all’interno di un parco giochi. È successo a Ghisalba dove, nella notte di Halloween, bande formate da giovani e giovanissimi hanno messo a segno diversi raid vandalici in diverse zone del paese. In via Degli Albarelli, vicino all’area feste, sono stati divelti 3 dei 9 paletti che delimitano la zona in cui sorge il monumento Anmil dedicato alle vittime del lavoro.

Nel parco giochi di via Adige, invece, è stato dato fuoco a delle cartacce recuperate, probabilmente, da uno dei cestini dell’immondizia. Atti che non sono passati inosservati agli occhi dei cittadini che, immediatamente, hanno segnalato quanto accaduto al sindaco Gianluigi Conti, il quale ha lanciato ai vandali un appello. «Passeremo al vaglio le telecamere della zona per identificare compiutamente i responsabili – scrive in un post su Facebook il primo cittadino –. Pertanto, invitiamo tutti i genitori non solo a chiedere ai loro figli il perché di tale gesto, ma a mostrare loro questo messaggio cosicché possano farsi avanti spontaneamente di modo che si possa valutare, e capire insieme, le conseguenze sull’intera comunità di questi gesti sconsiderati».

Poi l’ultimatum: «Nel caso non si facesse avanti nessuno, entro questo fine settimana procederemo con regolare denuncia, consegnando le immagini della videosorveglianza».