Rapina alla sede della «San Rocco». Via l’incasso, poi si dilegua in bici

Rapina lunedì, a Cividate, nella sede della storica associazione «San Rocco», che da 20 anni si occupa, con la sua decina di volontari, di trasporti sanitari: un uomo, spintonando il presidente Daniele Guzzi, di 79 anni, si è impossessato dell’incasso di dieci giorni di attività, circa 400 euro. Tutto è avvenuto in via Marconi, intorno alle 16,30. «Ero in associazione – racconta Guzzi – e mentre verificavo l’incasso, mi sono trovato di fronte un uomo con il volto travisato e un cappello: si vedevano solo gli occhi». Il presidente dell’associazione ha subito capito le sue intenzioni: «Gli ho detto che non potevo dargli nulla perché non erano soldi miei.

Allora ho visto che ha iniziato ad agitarsi, mi ha dato uno spintone e ha afferrato i soldi: 410 euro sui 416 che avevamo in cassa: ha lasciato le monetine». Guzzi non si è perso d’animo: ha percorso il corridoio che nella sede dell’associazione porta all’ingresso: voleva chiudere la porta per bloccare dentro il rapinatore. Il malvivente ha capito le sue intenzioni e gli è corso incontro: i due hanno iniziato a spingersi. Il presidente della «San Rocco», nonostante la sua età, ha tenuto testa al rapinatore. «Poco dopo però – continua il 79enne – non ce l’ho più fatta e così è riuscito a scappare. Sfortuna vuole che all’inizio delle scale che potano alla nostra sede si trovasse la bici di un nostro socio. Così il malvivente ha rubato anche quella ed è scappato via velocemente.