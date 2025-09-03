Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura
Mercoledì 03 Settembre 2025

Rapinato e legato a Bagnatica: giallo sul pestaggio di un 44enne

LE INDAGINI IN CORSO. L’uomo, residente a Cologno al Serio, ha raccontato di essere stato aggredito e rapinato della bici e del cellulare. Gli investigatori indagano sul movente e sulle circostanze ancora poco chiare.

È un giallo il pestaggio di un 44enne indiano trovato a Bagnatica, ai bordi della provinciale 91-bis, nella tarda serata di domenica 24 agosto. L’uomo, che abita a Cologno al Serio, era stato portato in ospedale in codice rosso, ma fortunatamente è poi stato dimesso con una prognosi di una decina di giorni. È stato rapinato della bicicletta elettrica e del cellulare, ha raccontato, da diversi uomini che poi l’hanno picchiato. Una rapina, dunque? Gli investigatori stanno cercando di far luce, perché l’uomo è stato trovato legato mani e piedi. I polsi immobilizzati con una fascetta da elettricista; le caviglie bloccate con la sua maglietta. Inoltre, al collo aveva un nastro che pare inizialmente fosse stato applicato sulla bocca per non farlo urlare.

Trovato da alcuni automobilisti

Lo hanno trovato in queste condizioni alcuni automobilisti che percorrevano la provinciale attorno alle 23,30 e che hanno poi chiamato il numero di emergenza del Nue 112. Ai carabinieri il 44enne, che è incensurato e aveva un’occupazione in un’azienda agricola prima di rimanere disoccupato, ha raccontato che stava andando a cercare un posto di lavoro e di essere stato aggredito in mezzo ai campi da un gruppo di uomini. Ha inoltre aggiunto di essere stato tenuto prigioniero per due giorni, ma su questo arco temporale sono in corso accurate verifiche da parte di chi indaga. I militari stanno anche cercando di capire se il movente del pestaggio sia davvero la rapina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bagnatica
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Furti, Rapine