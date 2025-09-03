Rapinato e legato a Bagnatica: giallo sul pestaggio di un 44enne

È un giallo il pestaggio di un 44enne indiano trovato a Bagnatica , ai bordi della provinciale 91-bis, nella tarda serata di domenica 24 agosto. L’uomo, che abita a Cologno al Serio , era stato portato in ospedale in codice rosso, ma fortunatamente è poi stato dimesso con una prognosi di una decina di giorni. È stato rapinato della bicicletta elettrica e del cellulare , ha raccontato, da diversi uomini che poi l’hanno picchiato. Una rapina, dunque? Gli investigatori stanno cercando di far luce, perché l’uomo è stato trovato legato mani e piedi . I polsi immobilizzati con una fascetta da elettricista; le caviglie bloccate con la sua maglietta. Inoltre, al collo aveva un nastro che pare inizialmente fosse stato applicato sulla bocca per non farlo urlare.

Trovato da alcuni automobilisti

Lo hanno trovato in queste condizioni alcuni automobilisti che percorrevano la provinciale attorno alle 23,30 e che hanno poi chiamato il numero di emergenza del Nue 112. Ai carabinieri il 44enne, che è incensurato e aveva un’occupazione in un’azienda agricola prima di rimanere disoccupato, ha raccontato che stava andando a cercare un posto di lavoro e di essere stato aggredito in mezzo ai campi da un gruppo di uomini. Ha inoltre aggiunto di essere stato tenuto prigioniero per due giorni, ma su questo arco temporale sono in corso accurate verifiche da parte di chi indaga. I militari stanno anche cercando di capire se il movente del pestaggio sia davvero la rapina.